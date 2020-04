„Das Ei ist jetzt endlich gelegt“, freute sich gestern Stefan Bullacher, Trainer des Handball-Oberligisten SV 64 Zweibrücken. Besagtes Ei ist die Meisterschaft des SV 64 in der RPS-Oberliga und der damit verbundene Aufstieg in die Dritte Liga. Beides ist amtlich. Der geschäftsführende Präsident der RPS-Oberliga, Peter-Josef Schmitz, informierte die Zweibrücker über Titel und Aufstieg. Vorausgegangen war die gestrige Entscheidung des Bundesrates des Deutschen Handballbundes über die Titelvergabe in den Handballligen, in denen der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Der SV spielte eine überragende Runde, gewann 21 von 22 Spielen.