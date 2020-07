Ab Oktober wird wieder Drittligahandball in Zweibrücken zu sehen sein. Am 3./4. Oktober nimmt die Dritte Liga ihren Spielbetrieb auf. Das hat am Samstag die Spielkommission entschieden. Und gleichzeitig festgelegt, dass es vier 18er-Staffeln geben wird. Der SV 64 Zweibrücken tritt in der Staffel Mitte an. Die Sieger der vier Staffeln spielen in einer Aufstiegsrunde die beiden Zweitliga-Aufsteiger aus. Da die Staffelgröße auf 18 angewachsen ist – in der abgebrochenen Saison hatte es Absteiger gegeben – werden die letzten vier Teams jeder Staffel absteigen.