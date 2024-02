Kaum war eine Frau am Donnerstagmorgen in der Gabelsbergerstraße aus ihrem Auto ausgestiegen, fuhr ihr ein dunkler Geländewagen (SUV) über den Fuß. Nach Polizeiangaben hatte die Frau ihren Wagen am 15. Februar um 8.40 Uhr am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Saarlandstraße abgestellt. Sie habe gerade die Fahrertür hinter sich geschlossen, als ihr der vorbeifahrende SUV über den rechten Fuß rollte. Der unbekannte Fahrer des dunklen Autos habe sich mit dem SUV aus dem Staub gemacht. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.