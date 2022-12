Der Cap-Markt in der Zweibrücker Hallplatzgalerie hat ab Januar kürzer geöffnet. Er öffnet dann täglich erst ab 8.30 Uhr und schließt bereits um 18.30 Uhr, das ist morgens eine halbe Stunde später und abends eine halbe Stunde früher als bisher. Samstags ist dann bereits ab 15 Uhr geschlossen, eine Stunde früher als bisher. Die veränderten Öffnungszeiten sind eine Reaktion auf gestiegene Energiepreise. In den Randzeiten ist weniger los als über den restlichen Tag.

Den Cap-Markt betreibt die Heinrich-Kimmle-Stiftung mit Sitz in Pirmasens. Etwa die Hälfte der Angestellten sind Menschen mit Beeinträchtigung. Genaue Zahlen waren am Donnerstagnachmittag nicht zu erfahren. Im März hatten Stiftungsvorstand Marco Dobrani und Verwaltungsleiter Markus Matheis im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt, dass es schwer sei, die Wirtschaftlichkeit durch weitere Einsparungen zu steigern. Das war noch, bevor die Energiepreise deutlich gestiegen sind. Dobrani und Matheis sagten, dass es dem Markt vor allem helfen würde, wenn die Hallplatz-Galerie attraktiver würde: „Wir brauchen deutlich mehr Frequenz und Laufkundschaft in der Innenstadt, in der Galerie und somit letztlich auch im Cap-Markt“, sagte Matheis damals.

Die Betreiber der Hallplatz-Galerie, eine Fondsgesellschaft mit Sitz in Berlin, hatten im November angekündigt, dass zumindest das Obergeschoss im Sommer 2023 wieder komplett vermietet sein soll. Ein Fitnessstudio und der Billig-Laden Tedi sollen dort einziehen.