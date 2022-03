Die Telefonleitung der Verbraucherzentrale stand am Mittwoch in der RHEINPFALZ-Sprechstunde nicht still. Etwa 50 Anrufer meldeten sich mit ihren Problemen: untergeschobene Verträge am Telefon, ein Angebot für Blumenerde, die mit menschlichen Knochen geliefert wurde – und immer wieder China-Shops, mittlerweile ein Klassiker.

Über acht Stunden war der Strom weg. Für einige Einkaufsmärkte in Pirmasens wurde das zum Problem.

Eine Pirmasenser Arztpraxis erhält prominente Verstärkung. Chefarzt Cornelius Moser wechselt vom Pirmasenser Krankenhaus in die Praxis im Medicenter. Der 60-Jährige hat am Mittwoch erklärt, warum er sich auf diesen Schritt freut und, dass er künftig wohl weniger Geld verdient.

Die Geschäfte bei Profine laufen gut. Hinter den Kulissen gibt es jedoch teils großen Unmut. Für Ärger sorgt eine Prämie, die Pirmasens’ größter Arbeitgeber an die Mitarbeiter ausschütten will.

In Zweibrücken werden jetzt die ersten Unterkünfte für ukrainische Kriegsflüchtlinge bezugsfertig gemacht. Sogar ein Kinderspielplatz wird gebaut.

Im Rathaus prüfen sie jetzt, ob in der Zweibrücker Innenstadt tatsächlich ein nächtliches Glasverbot verhängt werden soll.

Wo ein Bagger in der Schillerstraße an einer Spundwand gearbeitet hat, werden die Risse an angrenzenden Wohnhäusern immer länger. Die Nachbarn sind sauer.

Wer nächste Woche im Homburger Waldstadion Fußball gucken geht, kann bei einer Stammzell-Typisierungsaktion zum Lebensretter für eine todkranke Leukämie-Patientin werden.

Mehr Verkehrsunfälle hat die Polizei 2021 im Landkreis Südwestpfalz registriert. Allerdings: Die Anzahl der Verletzten geht über die Jahre hinweg stetig zurück.

Etwa 1000 Schüler besuchen das Dahner Schulzentrum mit Realschule plus und Gymnasium. Gemeinsam haben sie am Mittwoch für Frieden geworben.

Wegen baulicher Mängel dürfen in der Vinninger Felsalbhalle keine großen Veranstaltungen mehr stattfinden.