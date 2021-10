Am Donnerstag, 8. Oktober, dauern die langen Staus auf der Autobahn 8 zwischen dem Dreieck Friedrichsthal und Elversberg noch immer an. Voraussichtlich bis in den Nachmittag wird dort die A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken gereinigt. Grund sind große Mengen Dieselkraftstoff, die am Mittwochabend infolge eines Unfalls aus einem Lastzug ausgelaufen sind. Laut Polizei waren auf der Sulzbachtalbrücke der Laster und ein Auto zusammengestoßen. Seither ist dort nur eine einzige Fahrspur frei. Ein 25-Jähriger habe mit seinem Wagen von der Mittel- auf die Überholspur wechseln wollen. Dabei sei es zum Zusammenprall mit dem Lastzug auf der linken Spur gekommen. Der Autofahrer wurde verletzt. Ein nachfolgender Wagen rutschte auf der Dieselölspur aus und prallte gegen die Mittelleitplanke. Eine Spezialfirma ist noch immer mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt.