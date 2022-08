Die Flucht eines jungen Mannes vor einer Polizeistreife in Zweibrücken endete am Mittwoch in den frühen Morgenstunden für ihn mit einem Sturz und einem Ermittlungsverfahren. Nachdem die Polizei den 19-Jährigen mit einem Kraftrad ohne Kennzeichen in der Bubenhauser Straße sichtete, nahm sie die Verfolgung auf. Der Flüchtige bog daraufhin auf einen Schotterweg beim Schwarzbach ab und flüchtete in einen Kreisel. Er ignorierte mehrfach die Aufforderungen anzuhalten. Über die Autobahnab- und auffahrt – die der Zweiradfahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung benutzte – fuhr er weiter über den Kinoparkplatz bis auf einen Gehweg, auf dem er seine Fahrt vorerst fortsetzen konnte. Doch am Ende der Spur berührte er den Polizeiwagen und kam zu Fall. Beim Sturz verletzte er sich am Handgelenk und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort entnahm man eine Blutprobe, weil der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Außerdem bezweifelt die Polizei, dass der 19-Jährige die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt.