Die Zweibrücker Polizei hat noch keine neuen Erkenntnisse zu einer Unfallflucht in der Felsbachstraße, bei der ein Motorradfahrer zu Fall kam und sich dabei an der Schulter und an einem Finger verletzte. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch vergangener Woche gegen 16.20 Uhr. Ein Autofahrer, der vom oberen Stadtweg in die Felsbachstraße abbog, hatte dem Motorradfahrer an der Einmündung die Vorfahrt genommen. Der 38-jährige Motorradfahrer, der aus Richtung Niederauerbach-Kaserne kam, wollte seinerseits nach links in den oberen Stadtweg abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste er stark abbremsen, sodass er mit seiner Maschine ins Schlingern geriet und zu Fall kam. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des Pkw, der ihm die Vorfahrt genommen hatte, flüchtete in Richtung Mörsbacher Straße. Laut Polizei fuhr er einen weißen Pkw in der Größe eines VW-Golf. Fahrzeugmarke und Typ sind jedoch unbekannt. Ein Kontakt zwischen Pkw und Motorrad fand nicht statt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de).