Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr stürzte ein Radfahrer mit seinem E-Bike im Europaring im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler. Der 32-jährige Mann befuhr einen abschüssigen Fußweg und war nach Angaben von Zeugen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Laut dem Polizeibericht vom Wochenende verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte an ein Geländer und kam dann ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der Fußweg, den der Radfahrer befuhr, war nach Angaben der Polizei ausreichend breit, und es waren keine Fußgänger unterwegs. Der 32-Jährige klagte nach dem Sturz über Schmerzen im Unterschenkel und wurde mit Verdacht einer Fraktur ins Universitätsklinikum nach Homburg gebracht.