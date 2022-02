In den kommenden Tagen kann es laut Deutschem Wetterdienst im Saarland zu orkanartigen Sturmböen mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten kommen. Dies meldet das saarländische Umweltministerium. Vor allem am Donnerstagvormittag, 17. Februar, und in der Nacht zum Samstag, 19. Februar, bestehe erhöhte Unwettergefahr. Das Umweltministerium und der Saarforst-Landesbetrieb bitten die Bürger, in dieser Zeit den Wald möglichst zu meiden. „Warten Sie mit dem Waldspaziergang bis sich die Wetterlage wieder beruhigt hat“, sagt Minister Reinhold Jost (SPD). Aufgrund der starken Regenfälle sauge sich der Boden wie ein Schwamm voll mit Wasser und beeinträchtige damit die Standfestigkeit der Bäume. „Das kann dazu führen, dass bei starken Böen die Bäume leichter umfallen“, so Jost. „Auch bereits durch Trockenheit geschädigte Buchen können durch den starken Wind unvermittelt abbrechen.“ Autofahrer werden gebeten, in Waldnähe auf herabfallende Äste zu achten und Fahrzeuge nicht unter Bäumen zu parken.