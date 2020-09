Eine lokale Sturmbö hat am frühen Freitagmorgen, 25. September, gegen 2.30 Uhr die Grundschule „Regenbogen“ im saarländischen Völklingen-Wehrden verwüstet. Als das Unwetter Wellblech-Elemente vom Dach blies, rief die Polizei die Feuerwehr um Hilfe, um die Teile zu sichern. Doch der Einsatz blieb erfolglos: Die Windhose war so stark, dass die Bleche großflächig abrissen und zu Boden wehten. Das Dach wurde zur Hälfte abgedeckt. Nur die Dachbalken blieben stehen, es regnete ins Gebäude. Am Freitagmorgen erklärte die Stadt Völklingen, dass unter diesen Bedingungen kein Schulunterricht denkbar sei. Bis auf Weiteres fällt die Schule aus. Eltern werden gebeten, die Kinder zuhause zu betreuen. Ein Notbetreuungsangebot wurde in der Schlossparkschule in Geislautern eingerichtet. Umherfliegende Metallbleche richteten auch an Häusern und Autos in der Nachbarschaft Schäden an.