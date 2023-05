Am Helmholtz-Gymnasium wird am Freitag, 26. Mai, 8.30 bis 12.30 Uhr, erstmals nach Corona wieder die Studien- und Berufsmesse ausgetragen, die üblicherweise im jährlichen Wechsel an einem der beiden Zweibrücker Gymnasien stattfindet. Teilnehmen werden etwa 360 Schüler beider Gymnasien und rund 80 Referenten aus Berufspraxis und Studium. An einen Eröffnungsvortrag der Agentur für Arbeit schließen sich zwei Vortragsrunden zu unterschiedlichen Berufsfeldern in verschiedenen Räumen an. Von 11 bis 12.30 Uhr bilden Stehtischrunden mit Berufspraktikern einen „Markt der beruflichen Möglichkeiten“ in der Westpfalzhalle.