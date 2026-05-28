Ist die Wirtschaftslage in Zweibrücken wirklich so mies, wie sie oft dargestellt wird? OB Wosnitza sagt nein. Und berichtet von Perspektiven für das frühere Musikhaus Müller.

„Glaubt man der Grundstimmung, die in den sozialen Medien verbreitet wird, dann steht unsere Wirtschaft am Abgrund“, ärgerte sich Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) am Dienstag beim Kommunalpolitischen Frühschoppen, der traditionsgemäß jedes Jahr am letzten Tag des Zweibrücker Turnerjahrmarkts in dessen Biergarten abgehalten wird. Vor Vertretern aus Wirtschaft, Kommunalpolitik und der veranstaltenden Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) betonte Wosnitza, dass die reale Situation sich von den Schreckensbildern stark unterscheide, die im Internet so oft an die Wand gemalt würden. „Gerade erst hat das Institut IW Consult sein Städte-Ranking für das Jahr 2026 veröffentlicht. Dort hat Zweibrücken in der Vergleichsrangliste unter 400 deutschen Kommunen einen großen Sprung nach vorn gemacht.“

IW Consult GmbH ist eine Tochtergesellschaft des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Jedes Jahr erstellt sie Analysen, Prognosen und Standortvergleiche. „Im Jahr 2024 hatte unsere Stadt bei der Bewertung der Wirtschaftslage noch Platz 350 von 400 untersuchten Kommunen belegt“, berichtete der Oberbürgermeister, „dass wir jetzt, zwei Jahre später, bereits auf Rang 280 vorgerückt sind. Dieser Sprung ist alles andere als unbeträchtlich.“ Beim Unterpunkt „Wirtschaftliche Dynamik“ habe sich Zweibrücken seit dem Vorjahr, als die Rosenstadt noch Platz 170 belegte, jetzt auf Rang 62 verbessert.

Bei der Industrie geht es voran

Marold Wosnitza erklärt sich diese Zahlen mit positiven Entwicklungen, die sich in den vergangenen Monaten in den großen Zweibrücker Industriebetrieben vollzogen hätten – etwa bei John Deere und seit dem schmerzhaften Umbruch vom Vorjahr mittlerweile auch beim Kranbauer Tadano. „Die gute Entwicklung auf den Werksgeländen ist nicht so ohne Weiteres allgemein sichtbar“, stechen nach den Worten des Rathauschefs der breiten Bevölkerung eher die vielen leerstehenden Ladenlokale in der Fußgängerzone ins Auge.

Dabei gebe es auch mit Blick auf die Innenstadt Grund zur Zuversicht. „Im Moment sind die Meinungen über den bevorstehenden Einzug von Woolworth in die ehemalige Kaufhalle ja noch geteilt. Aber lasst uns doch sehen, wie sich das entwickelt und wie die Innenstadt davon profitieren kann.“ Als erfreulich wertet Wosnitza, dass es für die ehemalige Gaststätte Jonis am Hallplatz mit der Genusswerkstatt bald einen neuen Betreiber geben werde. „Und auch das für das frühere Musikhaus Müller liegt jetzt wieder ein sehr schönes Angebot vor. Aber da darf ich im Moment noch nicht über Details reden.“

Kritik an Flut von Vorschriften

Allem Anschein nach scheint sich dieses „schöne Angebot“ im gastronomischen Bereich zu bewegen. Denn an dieser Stelle kam Wosnitza auf die Vorschrift zu sprechen, dass jede Gaststätte heute mit Herren-, Damen, Behinderten- und Personaltoiletten auszustatten sei. Dies erschwere Investitionen im Gastro-Bereich, sagte der OB. „Wenn überall das alles installiert werden muss, wäre manche Kneipe allein schon mit Toiletten voll.“ Die Toilettenfrage sei „aktuell auch im Musikhaus Müller die große Herausforderung“.

Ohnehin sei die Flut an Vorschriften und Auflagen, mit der die Unternehmen zu kämpfen hätten, ein Hemmschuh für die wirtschaftliche Entwicklung. „Wir als Stadt versuchen, so flexibel wie möglich zu sein“, erklärte Marold Wosnitza. „Zum Beispiel verzichten wir seit einiger Zeit auf Gebühren für die Genehmigung von Außenbestuhlung vor Gaststätten. Dieser Schritt hat sich bewährt und trägt sichtbar zur Belebung der Innenstadt bei.“