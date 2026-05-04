Wie gestaltet man Werbeplakate mit Künstlicher Intelligenz? Eine Ausstellung im Stadtmuseum gibt darauf eine Antwort.

„Zwischen Realität und Fiktion“ lautet der Titel der Ausstellung in der Studierende des Digital Media Marketing und der Medieninformatik des Zweibrücker Campus. „Die Plakate sind in vier Semestern in der Veranstaltung ,Grafische Gestaltung und Digitaler Workflow’ entstanden“, erläuterte Barbara Christin. Die Professorin und ihre Studierenden haben in diesem Forschungsprojekt mit Hilfe von KI generierte Plakate und Poster entwickelt und stellen sie nun traditionellen Arbeiten gegenüber.

In den vorderen Ausstellungsräumen befinden sich die neuen Arbeiten. So können die Besucher beim Durchgehen den Weg zurückverfolgen, wie die KI Einzug in die Werbeplakate und Poster gehalten hat. Neben den Arbeiten befinden sich Aushänge mit Erläuterungen der Studierenden zum Entstehungsprozess und zu ihrer Herangehensweise.

„Unsere Aufgabe im sechsten Semester war es, mit Hilfe von KI ein neues, innovatives und nachhaltiges Produkt zu entwickeln“, erzählte Isabel Karrenbauer. „Ich hatte ein Plakat, Verdaro, und ein Poster „Dein autonomes Indoor-Gewächshaus“. Der Umgang mit KI war nicht neu für die Studentin. „Ich hatte gute Erfahrungen gemacht, wie man Prompts schreibt. Damit kann man ungefähr das bekommen, was man möchte. ChatGPT ist für die Ideenfindung besser, Gemini für Bilder und Grafiken“, beschrieb sie ihre Erfahrungen. „Das Fundprinzip kam von der KI, dass die Qualität des Produkts stimmt, es hochwertig und nicht so schnell ersetzbar ist, von mir. Die KI gibt viele Impulse, aber der Mensch muss das verfeinern. So muss man überlegen, wie man das Gewächshaus optimieren könnte. Welche Optik, welche Funktion soll es haben? Soll es größer oder kleiner sein? Eckig? Ich habe bei dieser Arbeit gemerkt, wo die Stärken der KI sind und an welchen Stellen es wichtig ist, als Mensch einzugreifen und zu verbessern. Mit der Kombination kann man sehr interessante Produkte herstellen“, meint die Studentin , die in Homburg lebt.

„Die Studenten haben die KI gefragt, welche Produkte zukunftsfähig sind und auf dem Markt bestehen können“, führte Barbara Christin aus. „Sie haben ihr Thema selbst im Dialog mit ChatGPT gewählt. Allerdings hat die KI auch Vorschläge doppelt gemacht, also fürchterlich viel Fantasie hat sie nicht. Und die KI ist trainiert mit vorhandenen Bildern aus Datenbanken. Die werden zerlegt. Wenn dann der Text kommt, mit dem ich mir das Bild wünsche, generiert die KI zuerst ein Rauschen, das sich dann zunehmend verdichtet, wenn sie neu komponiert.“

Dabei sehen viele vor allem der neueren Arbeiten verblüffend „echt“ aus, zum Beispiel eine Werbung für Gesichtspflege, eine Kaffeemaschine oder für E-Zigaretten. Lustig kommt „Step'n Snack“ daher, Füße in unterschiedlichen Farben und Größen machen hier Lust auf mehr in der bunten Chipswelt.

Auch irreale Produkte sind dabei, wie ein schwebendes Bett von „Furnit Air“. Zu den abstrakten Arbeiten zählt ein Plakat mit selbstleuchtenden Pflanzen. Hier wird der Kontrast zu den konventionell erstellten Plakaten mit Sockenwerbung deutlich. Aber auch die rasanten Fortschritte der KI dokumentiert diese unbedingt sehenswerte Ausstellung anschaulich.

Info

„Zwischen Realität und Fiktion“, Werbeplakate, mit KI gestaltet von Studierenden des Zweibrücker Campus in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Zweibrücken, Stadtmuseum, Herzogstraße 8, bis 31. Mai, Öffnungszeiten: Dienstag 10-18 Uhr, Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen 14-18 Uhr.

