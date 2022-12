Vier nebeneinanderstehende Mülltonnen zweier Nachbarhäuser brannten am Mittwoch gegen 23 Uhr in Zweibrücken in der Straße Am Ölkorb. Das Feuer griff auf einen Stromkasten der Stadtwerke auf dem Bürgersteig über. Dieser brannte komplett aus. Außerdem wurde ein Zaun beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken konnte das Feuer löschen. Der Gesamtschaden dürfte bei 10.000 Euro liegen. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer gegen unbekannt eingeleitet. Das teilte die Polizeiinspektion Zweibrücken mit. Sie bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.