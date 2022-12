Als eine tierliebe Frau am Dienstagmorgen im saarländischen Völklingen-Geislautern einem herrenlos umherlaufenden Hund helfen wollte, handelte sie sich zunächst etwas Ärger mit dem Vierbeiner ein. Nach Polizeiangaben setzte die Frau den Golden Retriever in ihr Auto auf den Beifahrersitz. Doch von dort ließ sich der Hund weder von der Finderin noch von den hinzugerufenen Polizisten mehr wegbewegen. Die Polizei: „Er knurrte und schnappte beim Versuch, eine Leine an seinem Halsband zu befestigen.“ Glücklicherweise kam zufällig das 21-jährige Frauchen des Golden Retrievers auf der Suche nach ihrem Liebling vorbei. Sie war es denn auch, von dem sich das Tier bereitwillig in Empfang nehmen ließ.