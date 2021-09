Am Dienstagmorgen ist in weiten Teilen der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke war am 28. September gegen 7.45 Uhr in einem Umspannwerk im Eschberger Weg ein Feuer ausgebrochen. Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr löschte; Stadtwerke-Mitarbeiter behoben den Schaden. Um 9.50 Uhr war die Stromversorgung in den betroffenen Stadtteilen St. Arnual, Eschberg und Brebach wiederhergestellt. Zahlreiche besorgte Bürger hatten die Polizei und die Feuerwehr angerufen.