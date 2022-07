Es gibt kaum einen Zusammenschluss, um den sich so viele Rätsel, Mythen und Halbwahrheiten ranken wie um die Freimaurer. In Pirmasens trifft sich der verschwiegene Männerbund schon seit Jahrzehnten. Kurz vor einem großen Jubiläum suchen die Mitglieder die Öffentlichkeit. Zumindest ein bisschen.

In Zweibrücken wird der Strom teurer. Trotzdem könnte die Jahresrechnung für 2022 niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Beim Thema Vergabeermächtigung, um Bauaufträge ohne viele Ratsbeschlüsse allein vergeben zu können, rudert die Verwaltung etwas zurück. OB Markus Zwick will auf jeden Fall eine Kampfabstimmung verhindern.

Erst erscheint die Angeklagte nicht zu ihrer Verhandlung, am Ende des Tages wird sie in Handschellen abgeführt. In Pirmasens muss eine Betrügerin ins Gefängnis.

Quito ist die Hauptstadt von Ecuador. Das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium hatte Austauschschüler von dort zu Gast.

Die IGS Thaleischweiler-Fröschen hat ihre Neunt- und Zehntklässer verabschiedet.

Wird die Ortsgemeinde Hauenstein jahrelang von der B10 abgeschnitten? Das ist die Befürchtung von Kommunalpolitikern angesichts des Tempos, das auf Baustellen auf der Bundesstraße an den Tag gelegt wird.

Die Aufarbeitung der Greensill-Affäre in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land geht weiter. Jetzt prüft ein Rechtsanwalt die Gutachten, um Verantwortliche für den Verlust von zwei Millionen Euro zur Rechenschaft zu ziehen.