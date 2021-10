Am Sonntag ist in Homburg im Bereich des Rondells gegen 10.40 Uhr der Strom ausgefallen. Ursache war ein Kurzschluss in einer Trafostation, teilt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Schirra mit. Im Bereich um die Karlstraße, Goethestraße, Rondell und der Eisenbahnstraße waren 500 Anschlüsse betroffen. Nach einer Stunde konnten davon etwa 300 Haushalte wieder versorgt werden. Gegen 12.40 Uhr waren alle übrigen Anschlüsse wieder am Netz.