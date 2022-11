Auf der früheren Ohmbachdeponie in Pirmasens haben die Bauarbeiten für das größte Solarkraftwerk der Stadt begonnen. 4,7 Megawatt stark soll es einmal werden.

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht, mit Steinen und Fußtritten die Glastüren der Märkte Wasgau und Kik in Waldfischbach-Burgalben zu zerstören. Am nächsten Abend kamen sie wieder – und hatten mehr Glück.

Die Zweibrücker Bürger sind gute Mülltrenner. Deshalb haben sie laut UBZ 2021 weniger Müll produziert als im Vorjahr.

Schüler der Zweibrücker Mannlich-Realschule haben sich Gedanken über einen Roboter gemacht, der bei der Gartenarbeit helfen soll - dafür gab es auch Geld von der Sparkasse.

Ob Heizgeräte aus den 50er Jahren, eine analoge Super-8-Filmkamera oder eine mit Löffeln und Gabeln verzierte Uhr: Wer auf der Suche nach außergewöhnlichen Gebrauchtwaren ist, kann in Pirmasens in der „Halle“ bei Christoph Krob fündig werden.

Hätte die Schließung der Lambsborner Bäckerei von Udo Schmidt durch weniger Kommunikationsprobleme verhindert werden können? Der Bürgermeister sagt, dass der Hilferuf bei ihm nicht ankam.

Am Freitag feiert ein Urgestein der Fasnacht zwei Jubiläen: Elf Jahre Fasnachtsclub Felsenland (FCF) und 33 Jahre Oliver Betzer auf der närrischen Bühne. Am Samstag geht es gleich weiter: mit der Benefiz-Gala in Schönau.

Aus dem Frust, den der Hauensteiner Pascal Keller als Schüler bei einer Berufsberatung erlebte, wurden eine Idee, eine Vision und schließlich ein Start-up, das mittlerweile 15 Mitarbeiter umfasst und mit dem Zukunftspreis Westpfalz für „herausragende Innovation“ ausgezeichnet wurde: das Bildungsunternehmen „Mein mutiger Weg“.

Liebe und Hiebe gibt es beim neuen Stücker Battwiller Baggewatscher. Premiere ist am 12. November.