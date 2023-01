Einen unruhigen Jahreswechsel hatte die Neunkircher Feuerwehr in der Silvesternacht. „Besonders dem Löschbezirk Neunkirchen-Innenstadt war kaum Ruhe vergönnt“, schreibt sie.

Bei einem Großbrand im Stadtteil Wellesweiler waren gegen 1 Uhr in der Nacht über 90 Einsatzkräfte aus sechs der sieben Neunkircher Löschbezirke gefordert, als der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geriet. Aus bislang ungeklärter Ursache war der hölzerne Anbau eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr breitete sich das Feuer aufgrund baulicher Gegebenheiten rasend schnell auf die Dachgeschosswohnung und den Dachstuhl des Hauses, später sogar auf die Dachverkleidung des Nachbarhauses, aus. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht, die Bewohner hatten sich mit Unterstützung der Nachbarn selbst in Sicherheit gebracht. Das Brandhaus ist unbewohnbar, am Nachbarhaus entstand hoher Sachschaden. Erst gegen 4 Uhr am Morgen war der Einsatz beendet.

Parallel zu dem Brand in Wellesweiler musste der Löschbezirk Neunkirchen-Innenstadt zu zwei weiteren Einsätzen ausrücken. In der Bahnhofstraße galt es, um 1.23 Uhr eine starke Rauchentwicklung zu erkunden. Hier wurde keine Ursache lokalisiert oder ein Feuer gefunden. Auf dem Rückweg zur Wache löschte die Feuerwehr noch mehrere brennende Feuerwerksbatterien am Straßenrand. Zum letzten Einsatz in der Silvesternacht musste erneut die Feuerwehrleute aus der Neunkircher Innenstadt ausrücken. In der Millerstraße waren gegen 5 Uhr mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Auch hier konnte die Feuerwehr weiteren Schaden verhindern.

Erster Einsatz am Morgen

Bereits am frühen Silvestermorgen musste die Feuerwehr eine Tür öffnen und einen Patienten schonend aus dem dritten Stock eines Wohnhauses retten. Zu den ersten Brandeinsätzen musste um 19.35 Uhr der Löschbezirk Neunkirchen-Innenstadt ausrücken. Einmal brannte eine Altpapiertonne, dann eine Thuja-Hecke. Kurz nach dem Jahreswechsel rückte der Löschbezirk Wiebelskirchen aus. In der Turmstraße war eine Grünfläche in Brand geraten, das Feuer war schnell gelöscht.