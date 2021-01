In der Neujahrsnacht hat ein Mann in Zweibrücken eine 64-Jährige verletzt, die ihn aufforderte, keine Neujahrskracher auf offener Straße zu zünden. Laut Polizei lief der Mann um 0.15 Uhr zusammen mit einer Frau durch die Albert-Einstein-Straße unterhalb der Hochschule und zündete dabei Kracher. Eine 64-jährige Anwohnerin forderte ihn auf, dies wegen der Corona-Regeln zu unterlassen. Es kam zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf der Mann die Anwohnerin an der Schulter packte und zu Boden stieß. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter und seine Begleitung waren unterdessen fortgelaufen. Der Mann hat kurze, blonde Haare und soll etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug blaue Jeans und eine braune Jacke und sprach mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei Zweibrücken bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.