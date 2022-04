Am Sonntagabend kam es gegen 23.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Fußgängerzone zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 39-Jährigen und zwei bisher Unbekannten. Die drei Männer waren zum Rauchen vor das Lokal gegangen und gerieten dort in einem Streit, der eskalierte und darin gipfelte, dass die zwei unbekannten Männer den 39-Jährigen schlugen und traten. Anschließend hätten sich die Schläger, die beide etwa 50 Jahre alt sein sollen, mit einem grauen Audi entfernt. Der 39-Jährige erlitt leichtere Blessuren und sein Hemd wurde zerrissen. Nach seinen Angaben hatte er die beiden Männer zuvor noch nie gesehen. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332 9760.