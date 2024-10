Im Parkhaus des Saarbrücker Globus-Marktes ist ein Streit um eine Vorfahrt eskaliert. Ein Mann ist erst mit Faustschlägen, dann mit Pfefferspray verletzt worden und musste ins Krankenhaus.

Am Samstag gegen 12.20 Uhr waren zwei Autofahrer in der ersten Etage des Supermarkt-Parkhauses in einen Streit geraten, woraufhin ein 34-jähriger Autofahrer hupte. Der Autofahrer direkt vor ihm habe daraufhin abrupt seinen Wagen abgebremst, sei ausgestiegen „und baute sich mit erhobenen Fäusten vor dem Fahrzeug des besagten 34-Jährigen auf“, teilt die Polizei mit.

Als der 34-Jährige ebenfalls ausstieg, habe sein Gegenüber ihm mit den Fäusten mehrmals ins Gesicht geschlagen. Das Opfer trug laut Polizei mehrere Platzwunden davon. „Der Täter wandte sich lautstark während der Auseinandersetzung, vermutlich in arabischer Sprache, an seine Beifahrerin. Diese stieg daraufhin aus und sprühte dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht“, so die Polizei. Anschließend seien die beiden weggefahren. Auf dem Rücksitz haben laut Polizei zwei kleine Kinder gesessen. Der 34 Jahre alte Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Täter sollen in einem roten Citroën mit französischem Kennzeichen gesessen haben. Um Zeugen bittet die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 9321233.