In Saarbrücken wurde ein Busfahrer am späten Samstagabend, 8. Januar, von zwei Jugendlichen und einem Kind angegriffen und verletzt. Laut Polizei war das Trio gegen 23 Uhr an der Haltestelle Folsterhöhe zugestiegen. Als der 51-jährige Busfahrer feststellte, dass zwei Tickets ungültig waren, habe einer der Jugendlichen eine Glasflasche nach ihm geworfen, den Fahrer dabei leicht im Gesicht verletzt und dessen Brille beschädigt. Das Trio flüchtete. Inzwischen gebe es aber Hinweise zur Identität.