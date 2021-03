Der frühere Geschäftsführer des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Südwestpfalz fordert neben der Aufhebung der fristlosen Kündigung unter anderem auch rund 21 000 Euro von dem Verband.

Dies geht aus einem Beschluss des Landesarbeitsgerichtes aus Mainz hervor. Wie gestern berichtet, hat das Landesarbeitsgericht das Verfahren an das Landgericht abgegeben. Der ehemalige Geschäftsführer wollte ursprünglich eine Verhandlung vor dem Arbeitsgericht in Kaiserslautern. Dieses lehnte ab, da zwischen dem Geschäftsführer und dem Kreisverband kein klassisches Arbeitsverhältnis bestanden habe. Dagegen legte der Kläger Beschwerde ein, die im Februar vom Landesarbeitsgericht abgewiesen wurde. Der Fall wird nun in Zweibrücken vor dem Landgericht verhandelt.

Dabei geht es vor allem um die fristlose Kündigung des Geschäftsführers. Diese hat der Kreisverband im Sommer vergangenen Jahres ausgesprochen – etwa zwei Wochen nachdem der damalige Geschäftsführer selbst gekündigt hatte. Dieser allerdings mit einer Frist bis zum Jahresende. Das heißt, er hätte noch ungefähr ein halbes Jahr für den Kreisverband gearbeitet. Als Grund für die fristlose Kündigung nannte das Rote Kreuz Unstimmigkeiten bei den Finanzen. Dies habe eine externe Revision ergeben.

Der ehemalige Geschäftsführer bestreitet dies und ging gerichtlich gegen die fristlose Kündigung vor. Der Kläger forderte dabei, bis zum Jahresende 2020 weiter als Geschäftsführer beim Kreisverband beschäftigt zu werden. Außerdem will er, dass 45 Urlaubstage mit einer Summe von insgesamt rund 21 000 Euro ausgezahlt werden. Weiter fordert der Kläger rund 300 Euro nebst Zinsen für den Entzug des Dienstwagens.

Der Präsident des Kreisverbandes, Klaus Fuhrmann aus Käshofen, erklärte gegenüber der RHEINPFALZ, dass der Geschäftsführer beim Kreisverband nicht angestellt, sondern ein Mitglied des Vorstandes ist. Das sei kein Arbeitsverhältnis im klassischen Sinne. Auch gebe es keinen Arbeits-, sondern einen Dienstvertrag. Über diesen wird geregelt, wie der Geschäftsführer bezahlt wird. Die Höhe können beide Parteien unter sich aushandeln oder sich an dem Tarifvertrag orientieren.