Das neue Radverkehrskonzept der Stadt Pirmasens hat einige Knackpunkte, die für Diskussionen sorgen. Einer davon: Die Fußgängerzone soll für Radler als Test geöffnet werden. Doch nicht nur das.

Auf dem Zweibrücker Brauereigelände tut sich nach wie vor: nichts. Ein Gerichtsurteil steht noch aus, und der Investor überlegt, vielleicht doch in Abschnitten zu bauen.

Weil ein Streit um einen Hund zwischen Zwei Ex-Partnern eskalierte, wurde ein Pirmasenser Pärchen zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Nur noch toten Promis wird anscheinend die Ehre zuteil: Das Aufbahren zu Hause oder gar in der Öffentlichkeit wird in Zweibrücken so gut wie gar nicht mehr gewünscht.

Ein ziemlich schwerer Laster war auf der B10 bei Hinterweidenthal unterwegs. Zu schwer, fand die Polizei.

100 Jahre wird der FC Hengsberg in diesem Jahr. Und das will der Verein aus dem kleinsten Pirmasenser Vorort auch ordentlich feiern.

Sie werden immer beliebter, auch in Zweibrücken: Kleinstautos, die maximal 45 Stundenkilometer fahren und die auch schon 15-Jährige lenken dürfen.

300 Jahre lang gab es Luchse im Pfälzerwald nicht mehr – jetzt kann man sie mit viel Glück bei einer Wanderung mit dem Experten Moritz Klose entdecken. Im Interview erzählt der Experte viel Wissenswertes über das Pinselohr.

Die Windkraftgegner im Pfälzerwald bekommen Unterstützung von Umweltschützern. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) lehnt Windräder im Pfälzerwald und im speziellen am Langerkopf ab.

Die Parkklinik Hornbach hat Richtfest gefeiert. Hier sollen künftig psychosomatisch Erkrankte behandelt werden. Eröffnet wird im Frühjahr nächsten Jahres, sagt der Investor.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es am Fasnachtssamstag wieder den Merzalber Nachtumzug. Sylvia Teuscher, die Vorsitzende der Merzalwer Burgnarren, spricht im Interview über Vorfreude, Vorgaben und Folgen von Corona auf die Fasnacht in den Dörfern.