Ein 49-jähriger Zweibrücker, der seinem Anwalt das Honorar nicht gezahlt hat, ist vom Strafrichter in Zweibrücken zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Der Angeklagte stellte vor Gericht klar, dass er aus seiner Sicht den Zweibrücker Rechtsanwalt 2024 nur zu einem Beratungsgespräch aufgesucht hatte. Er habe dann die ihm vorgelegte Vollmacht unterschrieben, damit der Anwalt Akteneinsicht in der Angelegenheit erhält. Ob die zwischenzeitlich vom Anwalt übermittelte Vollmacht inhaltlich mit der damals unterschriebenen Vollmacht identisch ist, das könne er nicht sagen, meinte der 49-Jährige, der bislang keine Einträge im Bundeszentralregister und damit keine Vorstrafen hat.

Oberamtsanwalt Jörg Amstadt fasste in seinem Plädoyer nochmals die wichtigsten Aussagen zusammen. So sei der Angeklagte bei Weitem nicht von so hohen Gebühren ausgegangen, wie der Rechtsanwalt ihm in Rechnung stellte. Er habe mit vielleicht 100 Euro gerechnet, nicht aber mit 2147 Euro. Tatsächlich wurde im Vorfeld aber gar nicht über das Honorar gesprochen. Das hatte auch der Anwalt in der Auftaktverhandlung so ausgesagt.

Nachdem die Vollmacht unterzeichnet war, sei der Anwalt tätig geworden und habe Widerspruch gegen die Pfändungsverfügung der Krankenkasse in Höhe von gut 58.000 Euro eingelegt. Da die Gebühren sich nach dem Streitwert bemessen, sei die Forderung des Anwalts rechtens. Und der Angeklagte habe ihm schließlich ein Mandat erteilt.

„Er hat gar nichts gezahlt“

Der Rechtsanwalt habe laut Amstadt davon ausgehen können, dass er für sein Tätigwerden bezahlt wird, da der Angeklagte ihn auch früher schon in Anspruch genommen und seine Rechnungen beglichen hatte. Der 49-Jährige habe sich weder gegen die Vollstreckungsbescheide gewehrt noch einen Teil des Anwaltshonorars bezahlt. „Er hat gar nichts gezahlt“, so die Staatsanwaltschaft, die damit den Betrugsvorwurf untermauerte. Amstadt forderte eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 30 Euro und die Einziehung der Summe von 2147 Euro, die der Angeklagte dem Anwalt schuldet.

Der Angeklagte betonte, dass er nie die Absicht gehabt habe, seinen Anwalt zu betrügen. Er habe ein Beratungsgespräch gesucht, um zu erfahren, wie er gegen die Forderung der Krankenkasse vorgehen kann.

Richter Matthias Heinzelmann verurteilte den 49-Jährigen schließlich wegen Betrugs zu 40 Tagessätzen à 30 Euro. Und der Betrag von 2147 Euro werde eingezogen. Den Tatbestand des Betrugs sah der Richter erfüllt. Dass er weder gegen die Mahnbescheide noch den Vollstreckungsbescheid des Rechtsanwalts vorgegangen war, seien Hinweise, dass der Angeklagte nicht zahlungsfähig war. Da der Anwalt keine Vorschussleistung mit dem Angeklagten vereinbart hatte, gehe das Gericht davon aus, dass der Anwalt nicht über die finanzielle Situation des Angeklagten informiert war.

Der 49-Jährige hatte ursprünglich einen Strafbefehl erhalten, der eine Geldstrafe von 2400 Euro (60 Tagessätze zu je 40 Euro) vorsah. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt, sodass die Sache am Amtsgericht verhandelt wurde.