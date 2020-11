Für Montag, 23. November, wird am Saarbrücker Landgericht eine Entscheidung im Rechtsstreit zwischen Martin Welker, dem Chef der Stadionbaustelle Ludwigspark, und der St. Ingberter Baufirma Peter Gross erwartet. Welker, Geschäftsführer der kommunalen Saarbrücker Baugesellschaft Giu, vertrat sich beim Prozessauftakt am 16. November selbst. Der Jurist erschien in Baustellenweste, die er dann gegen eine Robe tauschte. Philipp Gross von der gegnerischen Partei kommentierte: „Welker kommt in Rettungsweste zum Gericht.“ Die St. Ingberter Firma will per Unterlassungsklage erreichen, dass Martin Welker künftig in der Öffentlichkeit nichts Schlechtes mehr über die Bauleistungen sagen darf, die das Unternehmen beim Umbau des Ludwigspark-Stadions erbracht hat. Zuletzt hatte Martin Welker seine Bewerbung um das Amt des Saarbrücker Baudezernenten zurückgezogen. Welker galt als Wunschkandidat des Oberbürgermeisters Uwe Conradt (CDU).