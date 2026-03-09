In Homburg ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert: In der Talstraße, der Haupteinkaufsmeile Homburgs, hat einer der Männer seinem Gegenüber mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen. Das teilt die Polizei Homburg nun mit. Anschließend sei der Angreifer in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Ein Zeuge hatte den Vorfall am Samstagabend beobachtet und die Polizei informiert. Als die Beamten eintrafen, trafen sie das Opfer jedoch nicht mehr an. Die Polizei bittet den Mann daher, sich unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de zu melden.