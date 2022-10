Mit einem Messerstich soll ein 29-Jähriger in der Neunkircher Lutherstraße einen drei Jahre älteren Mann schwer verletzt haben. Dies meldet die Polizei. Demnach seien die beiden Neunkircher bereits am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Streit geraten. Im Wortgefecht habe der 29-Jährige plötzlich ein Messer gezückt und dem 32-Jährigen in den Hals gestochen. Der Ältere kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Jüngere habe sich noch am Tatort der Polizei gestellt. Diese bittet unter Telefon 06821 2030 um Zeugenhinweise.