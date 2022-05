Am Montag, 23. Mai, eskalierte abends gegen 19.40 ein Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Gassigänger am Bliestal-Freizeitweg. Laut Polizei hatte Letzterer einen Hund ähnlich dem eines Dackels an der Leine. Beide Streithähne kamen aufgrund eines „Verkehrsvorgangs“, so die Polizei, in den Disput. Infolgedessen beleidigte der Gassigänger den Fahrradfahrer und bewarf diesen mit Gegenständen. Laut Polizeibericht wurde der Radfahrer dadurch leicht verletzt. Der Gassigänger flüchtete daraufhin in das am Freizeitweg befindliche Dickicht.