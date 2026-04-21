In einem Saarbahnzug, der in Saarbrücken unterwegs war, hat ein 19 Jahre alter Mann einen 16-Jährigen krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, sei der Jugendliche am Montagnachmittag mit dem Mann in einen Streit geraten, der offenbar eskaliert sei. „Daraufhin schlug der Mann dem Jugendlichen wiederholt mit der Faust ins Gesicht. Während der Geschädigte den Zug in Richtung Lebach dann an der Haltestelle Hauptbahnhof verließ, verblieb der Täter im Zug“, berichtet die Polizei. Die Polizei rückte aus, die Suche nach dem Täter sei jedoch erfolglos geblieben, da der 19-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht mehr an der Haltestelle Pariser Platz war. Der Teenager habe durch die Schläge eine Prellung im Gesicht erlitten und war ins Saarbrücker Winterbergklinikum gebracht worden. Zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs sei es nicht gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll eine graue Joggingjacke sowie eine graue Jogginghose getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.