Im saarländischen Dillingen soll eine 39-jährige Frau einen 45 Jahre alten Mann getötet haben. Darüber wurde das Saarbrücker Landespolizeipräsidium am Freitagmorgen informiert. Wie die Beamten berichten, ließ die Frau sich von der Polizei am Tatort widerstandslos festnehmen. Sie werde noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Frau und der Mann hätten den Donnerstagabend, 6. Oktober, in der Wohnung des Vaters der 39-Jährigen zugebracht. Aus ungeklärten Gründen sei es zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der wohnungslose 45-Jährige zu Tode kam. Am frühen Freitagmorgen, eine halbe Stunde nach Mitternacht, habe der Vater der Tatverdächtigen das Opfer stark blutend neben der Frau im Wohnzimmer aufgefunden. Versuche des Rettungsdienstes, den Mann wiederzubeleben, blieben erfolglos. Die Polizei geht davon aus, dass die 39-Jährige den Mann getötet hat. Die Motivlage sei unklar. Der Leichnam werde am Freitag obduziert.