Vom angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Verdi am Montag sind die Busse in und um Zweibrücken nicht betroffen. Die Stadtbus Zweibrücken GmbH und die Regionalbus Zweibrücken GmbH fahren am Montag wie üblich, wie Sprecher beider Unternehmen auf Anfrage mitteilten. Anders sieht es bei der Bahn aus: Wegen des ganztägigen Warnstreiks der Eisenbahnergewerkschaft EVG fallen am Montag alle Züge aus, auch die am Bahnhof Zweibrücken.