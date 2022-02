Für Freitag und Samstag, 18. und 19. Februar, ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bundesweit mehr als 100 Postbank-Filialen zum Streik auf. In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind vier Filialen betroffen – und zwar in Zweibrücken, Bad Dürkheim, Trier und Saarlouis. Auf Nachfrage erklärte Verdi-Sprecher Armin Schmitt, dass nicht nur der Bankbereich, sondern alle Räume der Zweibrücker Post bestreikt würden. Dem Personal in der Zweibrücker Postfiliale war am Donnerstag auf Anfrage davon aber noch nichts bekannt. Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft den Druck auf die zweite Tarifrunde für die rund 15.000 deutschen Postbank-Beschäftigten erhöhen, die am Dienstag, 22. Februar, tagen soll.