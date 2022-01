Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer der Stadtbus GmbH zum Streik aufgerufen. Seit Mittwochabend, 20 Uhr, stehen damit die Busse in Zweibrücken still. Bis einschließlich 6. Februar soll der Busverkehr eingestellt werden, sofern sich die Tarifparteien nicht doch noch einigen sollten. Betroffen ist auch der Schülerverkehr am Donnerstagmorgen und an den Folgetagen in Zweibrücken. Das teilte die Beigeordnete Christina Rauch am Abend mit.