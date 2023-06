Am 14. Juni bleiben die Apotheken von Anne Matheis in Bechhofen und Landstuhl geschlossen. Die Bechhoferin sieht die flächendeckende Patientenversorgung in Gefahr, weil sich der Betrieb einer Apotheke kaum noch rentiere. Deshalb beteiligt sich an einem bundesweiten Apothekenstreik. Denn bei der Politik sei man bisher nur auf taube Ohren gestoßen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.