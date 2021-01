Sebastian Voltz (39), Pianist , Komponist und Musiklehrer am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium, ist am Sonntag, 10. Januar, 18 Uhr, im Konzert mit dem Klarinettisten Helmut Eisel (65) im Live-Stream zu erleben.

„Swinging Klezmer“ haben sie ihr Konzert genannt, bei dem zusammenkommt, was früher undenkbar gewesen wäre. „Benny Goodman und Artie Shaw wären beleidigt gewesen, hätte man ihre Musik mit Klezmer in Verbindung gebracht. Swing kommt mit gut gelaunten Freilachs daher, eine lässig-lebensfrohe Melange, der sich kaum jemand entziehen kann“, sagt Voltz. Die beiden Musiker aus Saarbrücken spielen schon seit einigen Jahren zusammen. Natürlich hat jeder seine Soli und seinen Stil – und es wird viel improvisiert bei dem Konzert. Wie schon das Konzert mit der Zweibrücker Pianistin Anny Hwang und ihrem Trio am vergangenen Sonntag findet es in der Illipse in Illingen statt. Der Live-Stream ist unter diesen Kennwörtern auf Youtube zu finden.