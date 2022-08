Sechs Straußmädchen und elf Straußbuben sorgten am Wochenende für zünftige Brauchtumspflege bei der Hornbacher Kerwe.

Die bunten Bändchen für den Kerwestrauß wurden an verschiedenen Orten „drangeknibbelt“, wie Marcel Euler vor Ort mitteilte, und an den Versen der Kerwerede feilten noch bis kurz vor Startschuss Lilly Ferchel und Carmen Watson. Mit einem Pizzaessen im Sportheim begann am Freitag die Kerwesause, die später bei Musik und Tanz im Zelt am Ortsausgang bis in die späte Nacht fortgesetzt wurde.

Am Sonntagnachmittag präsentierten am Sportheim Marcel Alt und Lilly Ferchel abwechselnd vor einem rund 50-köpfigen Kerwevolk eine mit vielen Neuigkeiten gespickte Kerwerede. Vorgestellt wurde „es Jacki“ – die Neue – zugleich auch Stadtkind aus Zweibrücken, die „uffm Penner Hof beim Geburtsdah hat gelacht und gesungen und mit de alte Knacker die Hüfte geschwungen“.

„Neu debei is unser Lilly, des wo sauft gern Willi! Aber beim Tequila, das is net gut, do verlosst se de Mut!“ Auch der Bürgermeister kam in der Rede vor: „Unn de Hohn unser Bürgermeischder, den werre ma nimmi los, der is wie Kleischder. Teneriffa – das is sei zweites Zuhaus', denn er braucht mindestens einmal von uns e Paus!“ In Hornbach habe die Straußjugend tatkräftig mit angepackt: „Beim Kreisel sauber Mache hat ma’s gesiehn, gebückt hann die sich wie für die Queen. Gerechelt, gezupft unn gefegt, der Kreisel wurde mit freiwillige Helfer wieder schön und gepflegt!“