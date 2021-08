„Wir haben uns darauf geeinigt, as Konzert abzusagen“, formuliert Tom Schwarz von Car Concerts es diplomatisch. Gemeint ist das für Freitag geplante Zweibrücker Strandkorbkonzert von Oku and the Reggaerockers. Dass jemand an Corona erkrankt wäre (wie Chris de Burgh) und deshalb abgesagt werden muss, ist hier also nicht der Fall. So kann man nur vermuten, dass zu wenige Karten verkauft wurden. Die Kartenbesitzer wurden bereits informiert und bekommen ihr Geld zurück. Und noch ein Konzert könnte vielleicht abgesagt werden, informiert Tom Schwarz: Joy Delanane am Sonntag um 13 Uhr steht auch auf der Kippe. Auf jeden Fall bestehen bleiben die Konzerte mit der Tribute-Band Udos Lindenwerk am heutigen Dienstag um 20 Uhr (es gibt noch Karten für 40 Euro pro Strandkorb) und die ausverkauften Konzerte mit Revolverheld am Samstag um 16 Uhr und Gentleman am Sonntag um 20 Uhr.