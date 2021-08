Es ist nicht die Sängerin, sondern ein Mitglied der Live-Crew, das sich wegen Corona in häusliche Quarantäne begeben muss: Deshalb fällt das Zweibrücker Strandkorb-Konzert mit Joy Denalane und Band aus. In der kurzen Zeit ließe sich kein Ersatz finden, so das Tourmanagement. Die Tickets werden da zurückgenommen und erstattet, wo sie gekauft wurden.