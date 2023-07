„Ich will mein Leben zurück“, sagt Jutta Müller aus Reifenberg. Sie leidet an Long Covid und hat sehr belastende Monate hinter sich. Hier erzählt sie von ihren Erfahrungen mit der unheimlichen Erkrankung.

Die beiden Weltreisenden Lukas Bion aus Vinningen und Lotta Schaefer haben inzwischen zehn Länder mit ihren Rädern durchquert und sind unterwegs nach China.

Ein Wasserschaden im Dynamikum hat das Bistro im Pirmasenser Mitmach-Museum lahm gelegt. Besucher müssen sich vorerst selbst Proviant mitbringen.

Die Triwo-Werksfeuerwehr am Zweibrücker Flughafen wird auch „Wache 5“ der örtlichen Feuerwehr genannt. In deren Hauptwache stellt sie nun für acht Wochen ein Spezialfahrzeug unter. Wie die Triwo-Feuerwehr den freiwilligen Kameraden in der Stadt hilft.

Nach dem bundesweiten Protesttag hoffen nun auch Pirmasenser Apotheker darauf, dass die Politik bald etwas verändert. Vor allem die Lieferengpässe sind immer noch ein großes Problem.

Bald sind sie wieder in der Südwestpfalz unterwegs, die Foto-Autos von Google Street View. Stehen die Zweibrücker dem ungefragten Ablichten ihrer Häuser immer noch so ablehnend gegenüber wie bei der ersten Street-View-Welle vor gut zehn Jahren?

Für Kinder, die von Contwiger und Stambacher Eltern geboren werden, wachsen an einem gemeindeeigenen Hang jetzt junge Kirschbäume.

Autofahrer ärgern sich über eine Baustellenampel zwischen Contwig und Stambach. Viele sind der Meinung, die Ampel sollte abends abgeschaltet werden, wenn die Bauarbeiter Feierabend machen.

Erinnerungen an die Bubenhauser Brücke in Zweibrücken, wie sie sich vor einigen Jahrzehnten darstellte. Und an die Geschäfte und Leute, die es einst dort gab.

Vor 150 Jahren wurde die Dahner Synagoge eingeweiht. Damals feierte der ganze Ort mit, unabhängig von den Konfessionen.

Alte Bauwerke müssen manchmal saniert werden. In Winterbach war das schon im 18. Jahrhundert der Fall. Grund genug, in diesem Jahr gleich zwei Feste auf einmal zu feiern.