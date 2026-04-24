Am 9. und 10. Mai entführt das Straßentheater-Spektakel in die Goldenen Zwanziger mit 18 Musik- und Walking-Acts. Start ist am 9. Mai um 10 Uhr auf dem Alexanderplatz.

Das zweitägige Zweibrücker Straßentheater-Spektakel ist das einzige Festival, das Dank die Kultursommer-Eröffnung zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung wurde. Denn die Kultursommer-Eröffnung 1999 war in erste Linie als Straßentheater konzipiert. Und kam so gut an, dass es sie nun jedes Jahr am zweiten Mai-Wochenende gibt. Umsonst und draußen. 14.000 Euro aus dem Kultursommertopf gibt es – wie in den Vorjahren – als Zuschuss. Neben dem Kulturamt ist inzwischen auch das Zweibrücker Jugendamt an der Finanzierung beteiligt.

Das Motto des Straßentheater-Spektakels entspricht also immer dem des Kultursommers Rheinland-Pfalz, diesmal: „Die Goldener 20er“. „Aber es geht nicht nur um die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, auch um Spannungsfelder zu anderen Jahrhunderten“, sagt der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble. „Es wird nicht nur auf Charleston und Swing und die Anfänge des Blues reduziert, in dem Kontext ist auch der programmatische Inhalt ein Stück weit zu sehen, das ist der rote Faden, den wir aufgreifen.“

Jazz und Swing der 20er Jahre auf Fahrrädern mit Akrobatik und Clownerie wird geboten. Foto: Les Enjoliveurs

Am schönsten kann man das bei den Auftritten des Gunni Mahling Showensembles aus Saarbrücken sehen. Die Truppe kommt mit zwei Programmen: einem, das in den 1920er-Jahren spielt (samstags und sonntags um 14 Uhr), und deinem, das 2020 angesiedelt ist (samstags 16 Uhr, sonntags 16.15 Uhr), da geht es wirklich um Jazz und Charleston und Varieté-Atmosphäre in der einen Show und um Beat, Pop und moderne Choreografien in der Neuzeit-Show. Jeweils mit den entsprechenden Kostümen. Das ist natürlich kein Walking Act, sondern stationär auf dem Alexanderplatz zu sehen.

„Wir versuchen immer, was das Programm angeht, eine Kombination zwischen laut und leise. Zum Straßentheater gehört immer ein gewisses Maß an Lautstärke“, erklärt Huble. Deshalb gibt es neben lauten Acts wie der Marching Band Evas Apfel, die Songs aus den Jahren 1920 bis heute bringt und dem niederländischen Sänger Luc Vaesen, der auch seine Witze macht und mit seinem Tonnenwagen durch die Straßen zieht , zum Ausgleich stille Nummern wie die Stelzenläufer - ein Dompteur und sein grüner Drache – und die poetische Pantomime mit Katja Grahl aus Berlin, die Spielszenen im Stil der „Roaring Twenties“ zeigt.

Poesie und Eleganz: Pantomime mit Pierette. Foto: Katja Grahl

„Die Hälfte der Acts ist extra für Zweibrücken konzipiert oder umgeschrieben“, betont Huble. Auf Tagungen spricht er mit den Künstlern, damit sie Formate entwickeln oder verändern, damit es zum Kultursommer-Motto passt. „Das ist uns wichtig“. So gibt es einen Zeitungsjungen, der allerdings schon ziemlich erwachsenen ist, und nicht nur die Schlagzeilen ausruft, wie das in den 1920er Jahren war, sondern auch eine Zeitung verteilt mit dem, was damals in Zweibrücken die Gemüter bewegte.

Er trägt Knickerbocker, eine weißes Hemd, eine braune Weste und eine Kappe – wie man es aus den Filmen kennt, die zu der Zeit spielen. Er läuft durch die Innenstadt. Nostalgiefans müssen schon aufpassen, damit sie den ihn verpassen. Wenn er nicht so richtig reagiert, wenn man ihn auf Pfälzisch anspricht, sollte man ihm verzeihen: Er heißt im wahren Leben Jörn Kölling und kommt aus Köln.

Denn Huble und Christiane Darsow vom Kulturamt besuchen einschlägige Messen wie die in Freiburg, um ihre Acts zu finden. Sie kommen also von überall aus Deutschland und aus dem nahen Ausland – wie die französische Stammgäste Les Enjoliveurs. Die schwingen sich diesmal auf alte, kunstvoll recycelte Fahrräder, auf denen sie akrobatische Kunststücke vollbringen und zur passenden Musik sich auch slapstickmäßig bewegen – im passenden historischen Outfit natürlich.

Das Gunni Mahling Showensemble bringt Shows zu 1920 und 2020. Foto: Gunni Mahling

Können sie sich einen einarmigen Banditen aus den 1920ern als lebensgroßen Spielautomaten mit einem lebendigen Menschen drin vorstellen? Nein? Er ist eine der Attraktionen im Programm. Wie in den alten Automaten müssen drei Felder das gleiche Symbol zeigen, damit man etwas gewinnt. Doch nicht der Zufall bestimmt das, sondern der Mann, der mit den Passanten aus dem Inneren der Maschine zu sprechen beginnt. Nach welchen Kriterien er entscheidet, wer gewinnt, ist ein Geheimnis. Auf jeden Fall sind die Früchte, die in den drei Spielfeldern der Maschine auftauchen, echt – und echte Gewinne gibt es auch.

Der lebensgroße Spielautomat mit menschlicher Besatzung. Foto: Annick Hazenbosch

Der große Publikumsliebling dürfte jedoch etwas anderes werden: Kamelita! Das ist ein großes, flauschiges Kamel. Eine junge Frau im altmodischen langen Kleid nebst Hut führt es durch die Straßen. Keine Angst, das Kamel beißt nicht, man darf es anfassen und es ist mindestens so neugierig wie die Leute auf der Straße.

Denn das ist für Huble das Schönste: „Ich freue mich auf das Flair des Straßentheaters an sich. Jeder hat eine gewisse Grunddistanz – beim Straßentheater wird sie oft aufgehoben. Die Schwelle verwässert, weil viele Acts einen anderen Zugang finden, durch Kostümierung, die Theatersituation mitten in der Stadt. Wenn ich in der Stadt jemanden anquatsche, ist das eine, wenn das ein Straßenkünstler in seiner Klamotte macht, schmilzt die Distanz.“

Dieser Mann verteilt Zeitungen mit Zweibrücker Nachrichten aus den 1920er-Jahren. Foto: Jörn Kölling

Das Programm ist so konzipiert, dass höchstens zwei Acts gleichzeitig stattfinden, sondern abwechselnd, so dass man quer über des Festivalbereich – die Fußgängerzone zwischen Hallplatz und Alexanderplatz – laufen kann und immer etwas Neues findet, wo man anhalten und staunen kann.

Info

In den Zweibrücker Geschäften liegen ab nächste Woche die Flugblätter mit den Programmpunkten auf. Den Flyer kann man dann auch herunterladen unter zweibruecken.de. Dort stehen auch noch weitere Programmpunkte drin wie der Bücherflohmarkt, die Villenrundfahrt (Zweibrücken hat etliche 1920er-Jahre-Villen) und andere drin.



