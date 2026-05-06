Fantastisch kostümierte Gruppen und Stelzenläufer, skurrile Gestalten, die auf der Straße Schabernack mit Passanten treiben: Das Straßentheater-Spektakel kehrt zurück.

Blumenvasen aus Klopapierrollen basteln? Die Mama früh am Morgen aus dem Bett holen, um viel zu dünnen Kaffee zu servieren? Als Alternative bietet sich das etwas andere Muttertagsprogramm an, das es an diesem Wochenende in der Zweibrücker Fußgängerzone zu erleben gibt. Dort ist am Samstag und Sonntag Straßentheater-Spektakel angesagt. Das fantasievolle Treiben, eines der größten Feste im Zweibrücker Jahreskalender, ist Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Weil der in diesem Jahr unter dem Motto „Die Goldenen 20er“ steht, kleidet sich der Großteil der Stelzentruppen, Darsteller-Ensembles und Solo-Scherzbolde am Wochenende im Stil von anno dunnemals.

Beispiele gefällig? Das Duo „Holmes & Watson“ – stilecht in Karo-Mütze und Melone und mit viel britischem Humor – löst jeden Fall. Der Straßenkünstler Jan Kölling macht als „Zeitungsjunge der Goldenen 20er“ seine ganz eigenen Schlagzeilen. Und die Marching-Band „Evas Apfel“ kommt in Charleston-Kostümen und Knickerbockern daher.

Akrobatik und Gitarrenmusik

Zudem gibt es an den beiden Festtagen jede Menge Freiluft-Akrobatik, Zirkus- und Zauberkunststücke sowie Varieté auf Fahrrädern zu erleben. Programme und Aktionen werden am Samstag von 10 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt geboten.

Im Rahmenprogramm zum Straßentheater-Spektakel organisiert das Technische Hilfswerk (THW) am Samstag von 11 bis 17 Uhr einen Mitmachtag auf dem Herzogplatz. Besucher haben dort die Möglichkeit, die Ausstattungen des THW zu erkunden. Auf dem Alexanderplatz gastiert am Samstag von 10 bis 13 Uhr der Gitarrist Eddy Danco mit Songs und Chansons, und von 18 bis 21 Uhr tritt dort die saarländische Pop- und Rock-Coverband X-Pression auf.

Zauberkunst und Bücherflohmarkt

Am Sonntag geben sich auf der Alexanderplatzbühne um 11.15 und 13.15 Uhr die Blasmusikanten der Zweibrücker Stadtkapelle die Ehre, und für Kinder sind in der Innenstadt jeweils für 14 und 16 Uhr eine Zaubershow sowie Tontopf-Bastelstunden für das allerletzte Muttertagsgeschenk angekündigt. Die Stadtbücherei beteiligt sich am Sonntag mit einem Bücherflohmarkt vor dem ehemaligen Musikhaus Müller am Geschehen.

Passend zum nostalgischen Motto des Kultursommers bietet die Stadt für Sonntag zwei geführte Busrundfahrten zu Zweibrückens schönsten Gründerzeit- und Fabrikantenvillen an. Bauwerke wie die Villen Kirsch und Ipser sind Zeugnisse von Unternehmergeist, Architektur und dem Glanz vergangener Tage. Die Busse starten um 12 und 15 Uhr am ZOB; Karten für neun Euro sind beim Kultur- und Verkehrsamt in der Maxstraße 1 (Telefon 06332 871471) sowie bei ticket-regional.de erhältlich.

Die beiden Parkhäuser an der Hallplatz-Galerie und am Schloss sind am Samstag von 7 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das komplette Programm für das zweitägige Straßentheater-Spektakel kann man sich unter zweibruecken.de/kultur herunterladen.