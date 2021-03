Wegen Vollsperrung der Herzog-Wolfgang-Straße und der Sperrung in der 22er-Straße müssen alle Fahrten der Linien 224 und 225 für etwa zehn Wochen umgeleitet werden. Das teilt die Stadtbus GmbH mit.

Umgeleitet wird wie folgt: Von der Pasteurstraße kommend, fahren die Busse ab der Haltestelle Röntgenstraße zu den Haltestellen Denisstraße, Berufsbildende Schule, Wackenstraße/Maerckerstraße, Oselbachstraße UBZ, Siebenpfeifferstraße, Mühlbergstraße, Wachtelstraße, Römerstraße, Oselbachstraße, Bergstraße, Busbahnhof und ab dort weiter laut Plan.

Nicht angefahren werden die Haltestellen Pestalozzischule, Herzog-Wolfgang-Straße, 22er-Straße und Marienstraße. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Wackenstraße/Maerckerstraße an der Herzog-Wolfgang Realschule plus.

Laut Stadtbus GmbH muss mit Verspätungen gerechnet werden. Informationen gibt es unter www.stadtbus-zw.de oder www.vrn.de. Fragen werden beantwortet unter Telefon 06332/47140 oder E-Mail info@stadtbus-zw.de.