Der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) baut im Bereich der Lanzstraße/Brückenstraße/Unterer Hornbachstaden ein Regenüberlaufbecken, einen Stauraumkanal und einen Misch- und Regenwasserkanal. Die Bauarbeiten werden durch die Firma OBG Tiefbau aus Ottweiler ausgeführt. Während der Errichtung des Stauraumkanals und des Drosselbauwerks wird die Straße Unterer Hornbachstaden ab Donnerstag, 28. Mai, bis voraussichtlich Frühjahr 2027 voll gesperrt. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben im Unteren Hornbachstaden ist über die komplette Bauzeit möglich.