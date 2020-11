Die Vollsperrung der Kreisstraße 7 zwischen Mörsbach und Kirrberg, dauert auch am Montag noch an. Umgeleitet wird über die Landesstraße 214. Das teilt der Umweltbetrieb mit. Die Straße ist seit Montag wegen Rodungsarbeiten gesperrt, die eigentlich am Freitag abgeschlossen sein sollten. Das hat nicht geklappt.