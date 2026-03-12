Die Wahlperiode neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für einen Blick zurück: Was haben die südwestpfälzischen Abgeordneten in Mainz seit der letzten Wahl gemacht?

Der Ausbau der Pirmasenser Straße in Zweibrücken dauert länger als ursprünglich geplant. Inzwischen ist bekannt, wann das nächste Teilstück gesperrt wird.

In zwei Jahren soll die neue Stadtbücherei in der Höfelsgasse eröffnet werden. Sie wird ein Erlebnisraum mit Aufenthaltsqualität rund um Bücher und digitale Medien.

Soll in der Ortsdurchfahrt von Rimschweiler nachts Tempo 30 gelten? Darüber haben in der Kultus-Halle etwa 80 Einwohner diskutiert – und mit ihren Füßen eine klare Entscheidung getroffen.

Die Brücke über den Schwarzbach in Falkenbusch ist marode. Der Rat hat den Neubau schon beschlossen. Wie Lkws umgeleitet werden, ist aber noch unklar.

Zum verkaufsoffenen Sonntag am 22. März kündigt der Zweibrücker Einzelhandel einen Volkslauf an. Neu ist eine Veranstaltungsreihe exklusiv für Frauen.

Dass in der Clauser Wiesenstraße bei Starkregen das Wasser nicht abläuft, hat für Kritik an den Verbandsgemeindewerken geführt. Die weisen sie zurück.

Skeptisch blickt der Verbandsgemeinderat Hauenstein auf ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Radwege. Es geht ums Geld, hohe Kosten für die Kontrolle der Radwegebeschilderung werden kritisiert.

Wenn ein Elternteil plötzlich fehlt: Eine neue Gruppe in Pirmasens unterstützt junge Verwitwete – mit Austausch, praktischen Tipps und offenen Treffen.

81 Jahre ist es her, dass ein verheerender Bombenangriff das historische Zweibrücker Stadtzentrum zu 83 Prozent zerstörte. Für Samstag ist eine Gedenkstunde geplant.

Die Dellfelder Kita ist zu klein. Passiert nichts, erlischt womöglich die Betriebserlaubnis. Auf drei Dörfer kommt wohl ein Millionenprojekt zu.

Aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen des Bundes fließen 30 Millionen Euro nach Zweibrücken. Dort wird nun darüber beraten, wie das Geld eingesetzt werden soll.

Kulturtipps für Zweibrücken, Pirmasens und Umgebung: Das Warten auf den Frühlingsanfang erträglicher macht das popkulturelle Geschehen mit einem sehr bunten Programm.