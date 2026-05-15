In wenigen Tagen soll der Ausbau der Reifenberger Heilbachstraße beginnen. Schon jetzt ist das Projekt doppelt so teuer. Das hat einen speziellen Grund.

Nicht mehr lange, dann beginnt der Ausbau der Reifenberger Heilbachstraße. Der Gemeinderat hat dafür am Mittwochabend an den letzten Stellschrauben gedreht. Konkret hat er den Auftrag für den Straßenbau vergeben: Zuschlag hat die Schmitshauser Firma Staab bekommen; Kosten knapp 582.000 Euro, von denen 200.500 Euro die Gemeinde übernimmt, der Rest wird über die Straßenbeiträge finanziert. Zudem musste der Rat einen Nachtragshaushalt aufstellen. Das liegt allen voran daran, dass die Straßensanierung doppelt so teuer wird als ursprünglich geplant.

Grund dafür ist, so Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer, dass nun doch die gesamte Heilbachstraße saniert wird. Ursprünglich war geplant, nur das obere Teilstück auszubauen – im abgespeckten Verfahren, bei dem nur die oberste Straßenschicht ausgetauscht wird. Dann aber haben die Werke beschlossen, im unteren Bereich neue Leitungen zu verlegen. Das passiert im Tiefbau. Somit hat der Rat beschlossen, dass es viel sinnvoller ist, auch die Straße im unteren Heilbach-Abschnitt auszubauen. Sprich: Doppelte Leistung, deshalb doppelte Kosten.

Monatelange Baustelle

Während des Ausbaus müssen sich die Anlieger auf Sperrungen einstellen. Zwar werde versucht, dass jeder zu jeder Zeit an sein Haus komme, ob das aber mit dem Auto durchgehend klappen wird, kann Zimmer nicht versprechen. Angepeilt sind 45 Arbeitstage vor Ort; die Bauzeit insgesamt beträgt rund vier Monate. „Wir werden nicht in 45 Tagen fertig sein. Der Asphalt wird ja zum Beispiel in einem Block gegossen“, begründet Zimmer. Die Anlieger im unteren Bereich der Heilbachstraße können ihre Häuser über den Wirtschaftsweg zur Auberghütte anfahren. Zudem werden zwei Lagerplätze um Reifenberg fürs Baumaterial eingerichtet. Einer ist am kleinen Schotterparkplatz beim Waschbrunnen, der andere in der Rotenmorgenstraße.

Bevor die Gemeinde die Straßendecke saniert, setzen die Verbandsgemeindewerke die Sanierung der Abwasseranlagen in der Straße fort. Ein Teilstück des Kanals wurde bereits im Inlinerverfahren saniert. Jetzt müssen noch 130 Meter Kanal und fünf Einstiegsschächte ausgetauscht werden. Auch der Pumpenschacht und die Steuerung inklusive Schaltschrank werden erneuert. 381.600 Euro beträgt der Kostenanteil der Werke.